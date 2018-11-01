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Блізніченко: Важкі часи у моїй кар'єрі закінчились

10:37 755 Читать на русском
Блізніченко: Важкі часи у моїй кар'єрі закінчились
Андрій Блізніченко / сторінка футболіста в інстаграм

Український новачок Шерифа Андрій Блізніченко подякував близьким за підтримку у складний для нього час.

"Важкі часи в моїй кар'єрі закінчилися! Після багатьох важких для мене ситуацій, я знову став на дорогу моїх цілей. Хочу сказати спасибі всім тим, хто допоміг мені в цей важкий час.

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В першу чергу моїй родині, дружині, братові і звичайно моїм батькам. Окреме спасибі близьким друзям, що допомагали мені і приділяли свій час", – написав Блізніченко на своїй сторінці у інстаграм.

Нагадаємо, нещодавно 24-річний хавбек перейшов з Карабюкспора у молдавський Шериф, що тренує Горан Сабліч. Зауважимо, що нещодавно Шериф достроково став чемпіоном Молдови.

Тяжелое время в моей карьере закончилось!!!После многих тяжелых для меня ситуаций,я опять стал на дорогу моих целейХочу сказать спасибо всем тем кто помог мне!...В то тяжелое для меня время,в первую очередь моей семье,жене @bliznichenko_k7 ,моему брату @victorbliznichenko97 и конечно моим родителям и отдельное спасибо близким друзьям что помогали мне и уделяли свое время

Допис, поширений Andrii Bliznichenko (@bliznichenko_97)

Теги
Українці за кордоном Світ Андрій Блізніченко Андрій Блізніченко Шериф Шериф
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