Блізніченко: Важкі часи у моїй кар'єрі закінчились

Український новачок Шерифа Андрій Блізніченко подякував близьким за підтримку у складний для нього час.

"Важкі часи в моїй кар'єрі закінчилися! Після багатьох важких для мене ситуацій, я знову став на дорогу моїх цілей. Хочу сказати спасибі всім тим, хто допоміг мені в цей важкий час.

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В першу чергу моїй родині, дружині, братові і звичайно моїм батькам. Окреме спасибі близьким друзям, що допомагали мені і приділяли свій час", – написав Блізніченко на своїй сторінці у інстаграм.

Нагадаємо, нещодавно 24-річний хавбек перейшов з Карабюкспора у молдавський Шериф, що тренує Горан Сабліч. Зауважимо, що нещодавно Шериф достроково став чемпіоном Молдови.