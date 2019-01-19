toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ ТРАНСФЕРИ ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Блізніченко розповів, як Сабліч посприяв його переходу в Шериф

11:18 266 Читать на русском
Блізніченко розповів, як Сабліч посприяв його переходу в Шериф
Андрій Блізніченко / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Дніпра і турецького Карабюкспора Андрій Блізніченко розповів, чому перейшов в молдавський Шериф.

"Після того як я отримав документ від Карабюкспора про те, що я є вільним агентом, повернувся додому, де підтримував форму і шукав новий клуб. Дзвінків, звичайно, було багато. Десь від 20 агентів і різних людей. Всі обіцяли, розповідали, але тільки на словах, ніякої конкретики.

"Він стукає в двері збірної України", – спортивний директор Леганеса пояснив, чому клуб звернув увагу на Кравця

Після одного такого дзвінка надійшла пропозиція поїхати в Шериф. Зізнаюся, спочатку поставився до цього варіанту скептично. Думав, знову поговорять, пообіцяють, на цьому все і затихне. Але вже через два дні сказали, що можна приїжджати в Шериф, мене там чекають. Ось так я і став гравцем цього клубу.

Чи зіграло роль, що команду очолює екс-динамівець Горан Сабліч? Так, він добре розмовляє російською, всі його помічники теж. Крім того, я в Туреччині теж підтягнув свою англійську. Можливо, він теж у київських друзів цікавився щодо того, хто такий Близниченко і погодився, щоб я приїхав в Шериф.

Генк з Маліновським у феєричному матчі вирвав перемогу в Сент-Трюйдена Безуса

Це відомий клуб, який став чемпіоном країни, і буде представляти Молдову в Лізі чемпіонів. Це було одним з головних чинників, чому я віддав перевагу Шерифу. Він бореться за золото свого чемпіонату і мені теж хочеться стати чемпіоном, вигравати трофеї і грати в єврокубках", – цитує Блізніченка Команда 1.

Теги
Світ Андрій Блізніченко Андрій Блізніченко Шериф Шериф Молдова Горан Сабліч Горан Сабліч Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Баварія впевнено обіграла Хоффенхайм
    Німеччина — 18 січ563 Баварія впевнено обіграла Хоффенхайм
1
год
:
27
хв
Вулверхемптон
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук