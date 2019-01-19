Блізніченко розповів, як Сабліч посприяв його переходу в Шериф

Колишній півзахисник Дніпра і турецького Карабюкспора Андрій Блізніченко розповів, чому перейшов в молдавський Шериф.

"Після того як я отримав документ від Карабюкспора про те, що я є вільним агентом, повернувся додому, де підтримував форму і шукав новий клуб. Дзвінків, звичайно, було багато. Десь від 20 агентів і різних людей. Всі обіцяли, розповідали, але тільки на словах, ніякої конкретики.

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Після одного такого дзвінка надійшла пропозиція поїхати в Шериф. Зізнаюся, спочатку поставився до цього варіанту скептично. Думав, знову поговорять, пообіцяють, на цьому все і затихне. Але вже через два дні сказали, що можна приїжджати в Шериф, мене там чекають. Ось так я і став гравцем цього клубу.

Чи зіграло роль, що команду очолює екс-динамівець Горан Сабліч? Так, він добре розмовляє російською, всі його помічники теж. Крім того, я в Туреччині теж підтягнув свою англійську. Можливо, він теж у київських друзів цікавився щодо того, хто такий Близниченко і погодився, щоб я приїхав в Шериф.

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Це відомий клуб, який став чемпіоном країни, і буде представляти Молдову в Лізі чемпіонів. Це було одним з головних чинників, чому я віддав перевагу Шерифу. Він бореться за золото свого чемпіонату і мені теж хочеться стати чемпіоном, вигравати трофеї і грати в єврокубках", – цитує Блізніченка Команда 1.