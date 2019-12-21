Блізніченко розповів про судову тяганину з турецьким Карабюкспором

Український півзахисник Шерифа Андрій Блізніченко розповів про період кар'єри у чемпіонаті Туреччини.

"Турецькй футбол – специфічний. Лише топ-клуби можуть бути впевненими у завтрашньому дні. У інших командах межа між стабільністю і безнадією дуже тонка. Так сталося і з Карабюкспором. Починалося все дуже обнадійливо, однак на сьогоднішній день клуб скотився мало не до аматорського рівня. Президент сидить у тюрмі, а в Лозанні лежить купа справ щодо невиплачених заборгованостей.

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Чи розрахувалися зі мною? Ні. Моя справа теж знаходиться в Лозанні, і поки немає жодного розуміння, чи вдасться повернути зароблені гроші. У такому клубі, як Карабюкспор не хотів залишатися. А від більш серйозних команд конкретних пропозицій на той момент не надходило. Був предметний інтерес з боку польської Ягеллонії. Але в один момент їх керівництво показало своє справжнє обличчя і, певною мірою, я навіть радий, що цей перехід не відбувся", – цитує Близниченко Zbirna.com.

Нагадаємо, у поточному сезоні чемпіонату Молдови Андрій зіграв лише у п'яти матчах через травму, однак встиг відзначитись трьома голами та двома ассистами. До переходу в турецький клуб українець виступав за Дніпро, який покинув у 2017 році.

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