Український легіонер молдавського Шерифа у черговому матчі своєї команди продемонстрував дива результативності.

У 16-му турі чемпіонату Молдови Шериф на власному полі здолав Флорешти з рахунком 5:0, оформивши вже 15 перемогу поспіль. Героєм матчу став український півзахисник господарів Андрій Блізніченко.

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26-річний футболіст з'явився на полі на 61-й хвилині і зумів протягом 10 хвилин записати на свій рахунок хет-трик.

До слова, переможна серія в 15 матчів – черговий рекорд Шерифа у чемпіонаті. У турнірній таблиці команда українця на 12 очок випереджає найближчого переслідувача.

Нагадаємо, Блізніченко приєднався до молдавської команди у січні 2019 року як вільний агент. У поточному сезоні Андрій забив за Шериф вже шість голів.

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