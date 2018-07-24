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Блізніченко може продовжити кар'єру в Ягеллонії

23 липня 23:53 71 Читать на русском
Блізніченко може продовжити кар'єру в Ягеллонії
Андрій Блізніченко (зліва) / фото: ФК Карабюкспор

Колишній півзахисник Дніпра Андрій Блізніченко близький до переходу в Ягеллонію.

Ягеллонія близька до підписання українського хавбека Андрія Блізніченка, повідомляє FootballHub.

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Останні півтора року Блізінченко захищав кольори Карабюкспора, який за підсумками сезону 2017/18 вилетів з турецької Суперліги. Сам 23-річний хавбек раніше покинув команду та заявляв, що має пропозиції від польських та турецьких клубів.

Ягеллонія за підсумками минулого сезону посіла 2 місце в чемпіонаті Польщі. В команді виступає український півзахисник Тарас Романчук, який кілька місяців тому отримав польський паспорт.

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Теги
Світ Андрій Блізніченко Андрій Блізніченко Яґеллонія Яґеллонія Карабюкспор Карабюкспор Трансфери Польща
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