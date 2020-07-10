Блискучий гол дня від Шевченка в Кубку Англії – він мав стати поворотним моментом у кар'єрі

В Англії пригадали розкішний удар Андрія Шевченка по воротах Тоттенхема, на який покладали дуже великі надії.

"Фантастичний удар Андрій Шевченка за Челсі", – так Twitter Кубка Англії презентував гол дня у виконанні українця. Прибрав під себе і закрутив у дальню "дев'ятку"! Шева забив неймовірну красу Тоттенхему у чвертьфіналі турніру в сезоні-2006/07.

Шевченко тоді переживав важкий період у Челсі. Партнери сподівалися, що цей гол додасть йому впевненості. "У нас всіх на думці було одне – ось це Шевченко, якого ми так довго чекали. То був грандіозний удар. Ми сподівалися, що це стане початком чогось великого, поворотним моментом у кар'єрі Шеви. Сподівалися, що топ-форвард повернеться.

Але марно – Шева вже ніколи не був таким, як у Мілані. Річ не в тім, що він не забивав. Челсі намагався знову розпалити в ньому іскру. Кожен старався якось допомогти.

Я думаю, що він просто прийшов не в той час. Йому вже було під 30, а в такому віці кар'єра кожного футболіста йде на спад", – розповідав Джон Обі Мікел. Челсі виграв той Кубок Англії, однак Андрій пропустив фінал через травму.

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