Поєдинок у чемпіонаті Філіппін завершився нещасним випадком, в якому судді пощастило зберегти своє життя.

Поєдинок у рамках одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Філіппін ледь не завершився трагедією. Постраждав арбітр Чарлі Пенс, в якого влучила блискавка.

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Як повідомляє Nowthisnews, 24-річний рефері вчасно отримав медичну допомогу, його стан стабільний.

"Раптом я втратив рівновагу, впав і відчув тепло в тілі. Я добре відновлююся. Я щасливий, що вижив. Блискавка могла вбити мене на місці. Я скоро повністю одужаю. Я виконаю свій обов'язок арбітра... Я закінчу цю гру", – пізніше зазначив Пенс.

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