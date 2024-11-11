Претенденти на чемпіонство обмінялися голами у першому таймі. Мактомінай завершив комбінацію Наполі на кутовому, Інтер відповів фірмовою гарматою Чалханоглу з 24 метрів.

Наполі відстояв нічию з Інтером і повернув лідерство – Мерет рятував, Хакан поклав шедевр, але вперше не забив пенальті

"Нерадзуррі" домінували по перерві, але вдруге вразити ворота Мерета не змогли. Не допоміг навіть пенальті за фол Ангісса проти Дюмфріса. Чалханоглу замість дубля вліпив у стійку. Наполі навіть міг вирвати нелогічну перемогу, якби Сімеоне на останніх секундах не запустив м'яч над воротами. Нічия 1:1 ще більше загострює боротьбу за Скудетто.