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Блінд: Реал – не надто приємний суперник в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

15:05 236 Читать на русском
Блінд: Реал – не надто приємний суперник в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Дейлі Блінд / Фото: УЄФА

Захисник Аякса Дейлі Блінд поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Підсумки жеребкування не надто приємні, але нас чекають гарні матчі.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Нам слід пристебнутися. Але я бачу, в чому будуть наші шанси. Потрібно буде зіграти мужньо і з вірою в свої сили", – цитує Блінда офіційний сайт УЄФА.

Матч Аякс – Реал відбудеться 13 лютого, матч-відповідь команди зіграють 5 березня.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс
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