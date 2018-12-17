Блінд: Реал – не надто приємний суперник в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Захисник Аякса Дейлі Блінд поділився враженнями від жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Підсумки жеребкування не надто приємні, але нас чекають гарні матчі.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Нам слід пристебнутися. Але я бачу, в чому будуть наші шанси. Потрібно буде зіграти мужньо і з вірою в свої сили", – цитує Блінда офіційний сайт УЄФА.

Матч Аякс – Реал відбудеться 13 лютого, матч-відповідь команди зіграють 5 березня.

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