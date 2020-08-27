Захисник Аякса Дейлі Блінд розповів про своє самопочуття після жахливого випадку під час нещодавнього товариського матчу.

"Велике спасибі за всі добрі повідомлення, які я отримав. Я можу сказати, що я в порядку і почуваюся добре", – написав Блінд у своєму твіттері.

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Нагадаємо, під час спарингу проти Герти в захисника на 79 хвилині відмовив імплантований кардіовертер-дефібрилятор, через що Дейлі з криком впав на газон. Лікарі оперативно спрацювали та миттєво відновили роботу апарата.

У грудні в Дейлі Блінда виявили проблеми із серцевим м'язом і він пропустив два місяці, але повернувся на поле після операції. Оборонець виступає за збірну Нідерландів, яка зіграє проти національної команди України на груповому етапі Євро-2021.

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