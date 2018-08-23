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Блінд: Хотіли схопити Динамо за горло, і нам це вдалося

16:26 115 Читать на русском
Блінд: Хотіли схопити Динамо за горло, і нам це вдалося
Дейлі Блінд / фото: ФК Аякс

Захисник Аякса Дейлі Блінд поділився враженнями після матчу раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Атмосфера на стадіоні була незабутньою. Стадіон немов вибухав при кожному нашому голі. З такою підтримкою ми залишалися зарядженими з першої до останньої хвилини. Ми хотіли схопити Динамо за горло, і ми зробили це.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми вийшли на другий тайм з думкою, що матч не завершений. Вирішили грати компактніше в захисті, але все одно могли перемагати крупніше. До Києва ми теж поїдемо з метою забити.

Я намагаюся давати зрозуміти молодим гравцям, у яких немає досвіду ігор у Лізі чемпіонів, що іноді потрібно зіграти просто і вибити м'яч в аут. Вболівальники люблять, коли ми граємо красиво, це так, але в такому турнірі важливий, перш за все, результат", – цитує Блінда офіційний сайт Аякса.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Динамо Динамо Аякс - Динамо Дейлі Блінд Дейлі Блінд Аякс Аякс Ліга чемпіонів
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