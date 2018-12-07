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"Блін, таке дербі пропустив", – Шахов потролив матч Маріуполь – Шахтар

22:21 13 Читать на русском
"Блін, таке дербі пропустив", – Шахов потролив матч Маріуполь – Шахтар
Андій Шахов / соцмережі

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов з гумором висловився щодо матчу 18 туру УПЛ Маріуполь – Шахтар (0:3).

"Блін, таке дербі пропустив! Не пробачу собі цього! Боротьба, інтрига, напруга до самого фінального свистка. І рахунок, про все свідчить! Господарі дуже хотіли виграти, вони старалися, пихкали, навіть чотири жовті картки отримали. Вони навіть цілу годину протрималися! Цілу годину! Ну нічого, буває. Врахують помилки, в наступний раз виправляться і обов'язково ми знову побачимо боротьбу, інтригу, напругу до самого фінального свистка, рівний рахунок, може, вже після 65 хвилин гри.

Маріуполь – Шахтар – 0:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

А якщо серйозно: 31 "дербі", з урахуванням Кубка України за 15 років – 29 поразок і 2 нічиї. Але нічого, буде ще 31 матч, а потім ще 31, може, колись і виграють", – написав Шахов у своєму Фейсбук.

Шахтар впевнено розгромив Маріуполь

Україна18 тур

Маріуполь - Шахтар: П'ятниця 07 грудня 2018

Маріуполь
Матч завершено
0 : 3
Шахтар
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Шахтар Шахтар Маріуполь Маріуполь Андрій Шахов Маріуполь - Шахтар
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