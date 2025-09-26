"Він був і залишається футболістом нашого клубу, інші варіанти навіть не обговорюються. Вигадувати будь-яку нісенітницю можуть тільки ті, хто не є друзями Динамо. І не тільки тому, що ми вже заплатили Університаті більшу половину суми, передбаченої контрактом, але й тому, що Влад – футболіст зі справжніми бомбардирськими якостями.

Суркіси винесли вердикт скандальному Бленуце – джерело розкрило несподівану позицію босів Динамо

Крім того, у хлопця є характер, він амбітний, товариський і доброзичливий, що відзначили його товариші по командi. Румунські футболісти, які раніше грали за Динамо, Флорін Чернат та Тібі Гіоане, були незмінними гравцями основного складу протягом 9 та 10 років відповідно, і ми впевнені, що Бленуце також гратиме за нас з великим успіхом та забитими голами багато років поспіль", – наводить слова Суркіса Digisport.

Також видання повідомило, що у січні 2026 року Бленуце стане батьком. Незабаром до Києва перебереться його теща, тому клуб надасть гравцеві більшу квартиру. Раніше з'явилася інформація, що Динамо готове продати свого новачка взимку.

Нагадаємо, Владислав Бленуце перейшов до Динамо з румунської Університаті за 2,5 мільйона євро. Контракт з гравцем укладено до 2030 року.

