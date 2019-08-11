Блавацький "знищив" головного арбітра матчу Ворскла – Львів

Головний тренер львів'ян залишився незадоволеним діями рефері Сергія Бойка.

"Почали ми дуже погано. З-під досвідченого гравця, Адамюка, йде прострільна передача, і ми пропускаємо необов’язковий гол. Сценарій матчу одразу змінюється. Потім почали вирівнювати гру, провели чимало небезпечних атак і зрівняли рахунок. Не використали "презенти", які нам дарував воротар господарів. Могли забивати і другий, і третій м’ячі. Вдруге пропустили і у другому таймі знову довелося відіграватися.

Вольова перемога полтавців на останніх секундах у відеоогляді матчу Ворскла – Львів – 3:2

Друга половина була досить непоганою. Але скільки нам треба забити на виїзді, щоб виграти гру? Забиваємо два м’ячі, створюємо чимало моментів. З 60-ї по 80-ту хвилини мали величезну перевагу над Ворсклою.

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Ну а в кінцівці гри всі все бачили. Ключових моментів було два. Коли воротар Ворскли розбив нашому капітану кулаком голову, не влучивши по м’ячу. Це одинадцятиметровий. Арбітр не дивиться на такі речі. Коли Педро обігрує Скляра на 90+4 хвилині, і Скляр, маючи жовту картку, бере на стегно і валить його – це друга жовта і червона картка. Арбітр не реагує на цей момент. Потім йде вкидання ауту… Так, була помилка Мартана, пенальті. Але ті два епізоди… Мабуть, до того пенальті й не дійшли б. Більш справедливим був би нічийний результат", – цитує Блавацького офіційний сайт Львова.