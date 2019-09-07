Блавацький: Знаю, як Костишин займається Колосом

Євро-2020 — 08:00 5812
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Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020
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Україна U-21 програла Фінляндії у відборі до Євро-2021: "перший млинець" Ротаня, фарт фінів та перфоманс ЯаскелайненаЗбірна України U-21 — 6 вер 5267
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"Він тра*нув цілий рік його кар'єри": фанати Реала назвали "сучого сина", який не дозволив Луніну залишитись в МадридіІспанія — 6 вер 11181
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Литва – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 6 вер 3370
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Литва – незручний суперник України, тренер-хуліган і жахи Шевченка: вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброюЄвро-2020 — 6 вер 5300