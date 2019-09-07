Блавацький: Знаю, як Костишин займається Колосом

Головний тренер Львова Богдан Блавацький поділився очікуваннями від матчу 7 туру УПЛ проти Колоса.

"Хлопці отримали можливість перевести дух після насиченого на ігрові події серпня. Тому учора приводили їх до тями фізичною роботою. Надалі працюватимемо згідно сформованого плану підготовки до виїзного протистояння з Колосом.

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Готуватися до зустрічі з ковалівцями будемо дуже ретельно, адже я чудово знаю, як займається з командою Руслан Костишин, який акцент приділяє цей спеціаліст фізичній підготовці та витривалості", – цитує Костишина офіційний сайт Львова.

Поєдинок відбудеться 15 вересня після паузи на матчі збірних.