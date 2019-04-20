Блавацький: Я – не Гвардіола і не Моурінью, я – Блавацький

Головний тренер ПФК Львів Богдан Блавацький дав перше інтерв’ю з моменту призначення на посаду керманича "синьо-золотих левів".

"Кожне керівництво хоче якомога швидше бачити позитивні результати. Або ж зміни, які в перспективі до них приведуть. Саме для цього я тут.

Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

Ар'єн Роббен, коли грав під керівництвом Пепа Гвардіоли в Баварії, навіть у 29 років відчув щось нове в тренувальному процесі. Я – не Гвардіола і не Моурінью. Я – Блавацький, але буду дуже радіти, якщо запропоную футболістам щось таке, з чим раніше вони не стикалися.

У кожного тренера є свої напрацювання. Щось я побачив у одного тренера, щось – у іншого. Отримав безцінний досвід, коли отримував PRO-диплом і їздив на стажування в шотландський Селтік.

"Треба залишити поразки в минулому", – Блавацький виголосив мотиваційну промову перед гравцями Львова

Є три найважливіших компоненти, навколо яких побудований мій тренувальний процес. Швидкість, швидкість роботи з м'ячем і швидкість думки. Коли я працював в інших клубах, то не мав можливості проводити селекцію такого рівня, яка є у Львова.

Не можна, маючи таку кількість гравців з Бразилії, які люблять атакувати, забивати і вважають за краще гру "першим номером", грати в захисний футбол. Треба грати в атакувальний.

Я запитав у кожного з гравців, що для них є футбол. Були різні відповіді. Але футбол – це боротьба за вільні зони. Треба бути сміливим і грати один в один, якщо ти впевнений у собі, або ж треба створити в зоні більшість для подальшого ведення гри ", – сказав Блавацький в інтерв'ю офіційному сайту ФК Львів.