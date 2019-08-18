Блавацький: Шляхом Бруно підуть ще 4-5 футболістів Львова

Головний тренер Львова Богдан Блавацький прокоментував трансфер Бруно Дуарте у Віторію Гімараєш.

"Ми до цього готувалися. Керівництво клубу ще під час підготовки до сезону сказало мені, щоб я на Бруно не розраховував. Він все ж зіграв декілька матчів й навіть забив гол Ворсклі. Можливо, це і стало визначальним моментом для команди, яка до нього придивлялася.

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Запрошення від Віторії Гімараєш ми мали давно, просто не хотіли випереджати події і чекали підписання контракту.

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Аналогічним шляхом підуть ще 4-5 футболістів Львова. Хтось – в клуб сильніше, хтось – не в такий сильний, як португальський", – сказав Блавацький в ефірі телеканалу "Футбол 1".