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Блавацький: По-чоловічому поспілкувалися з гравцями Львова після поразки від Маріуполя

17 травня 08:25 319 Читать на русском
Блавацький: По-чоловічому поспілкувалися з гравцями Львова після поразки від Маріуполя
Богдан Блавацький / фото: ФК Львів

Виконувач обов'язків головного тренера ФК Львів Богдан Блавацький поділився очікуваннями напередодні матчу 29-го туру УПЛ проти Олександрії.

 
Педро Феррейра да Сілва 58’
58’ Педро Феррейра да Сілва

"По-чоловічому поспілкувалися з хлопцями після поразки від Маріуполя. Якщо говорити про останню гру, то претензій до їхньої самовіддачі не маю, але були тактичні помилки. І так у кожному матчі, починаючи з виїзду до Запоріжжя, в якому ми, виграючи, поступилися Зорі.

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Триває становлення нашої гри. Вважаю, що кожна поразка – це досвід. Потрібно вчитися на помилках. Шукаємо вихід із того крутого піке, в якому опинилися. Дуже хочемо заробити очок до нашої скарбнички у завершальних матчах сезону.

Розуміємо, що в Олександрії на нас чекає дуже непростий поєдинок. Ніхто в першій шістці просто так очок не віддає. Олександрія – вже майже бронзовий призер цього сезону. Ми ж забагато очок втратили в другому етапі чемпіонату. Тому, сподіваюся, обидва колективи не відчуватимуть тиску за результат та покажуть хороший атакувальний футбол", – цитує Блавацького прес-служба Львова.

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Львів Львів Олександрія - Львів Богдан Блавацький Богдан Блавацький
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