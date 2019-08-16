Блавацький назвав умови, за яких Львів може здолати Шахтар

Головний тренер Львова Богдан Блавацький поділився очікуваннями від матчу 4-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Не такою болючою була поразка від Ворскли, а те, як це сталося. В наші ворота призначають пенальті на 95-ій хвилині. Хоча за рахунку 2:2 ми повинні були бити пенальті. Ці гойдалки відбулися з подачі арбітра. Це впливає психологічно на команду більше, ніж переїзди.

Блавацький "знищив" головного арбітра матчу Ворскла – Львів

Зараз готуємося до Шахтаря. Всі здорові і максимально налаштовані на складний матч. Успіх в матчі з Шахтарем залежить від того, щоб спрацювали одразу три складові: жорстка командна дисципліна, бенефіс воротаря і фарт.

Кожен гравець повинен вигризати м'яч і встигати за переміщеннями суперників. Бачу, що ті самі гравці Шахтаря, які грали першу скрипку при Фонсеці – Тайсон, Марлос, Ісмаїлі – продовжують перебувати на головних ролях", – розповів Блавацький в коментарі офіційному сайту ФК Львів.

Нагадаємо, ФК Львів прийматиме Шахтар у 4 турі УПЛ. Поєдинок відбудеться на Арені Львів у неділю, 18 серпня. Початок матчу запланований на 19:30.

Ворскла у гольовій перестрілці вирвала перемогу над Львовом на останніх хвилинах