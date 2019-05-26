Динамо – Львів: Блавацький назвав результат матчу несправедливим

Виконувач обов'язків головного тренера ФК Львів Богдан Блавацький вважає, що його команда заслуговувала на нічию в матчі з Динамо.

"Думаю, що гра глядачам сподобалася – хороший, швидкісний, темповий матч. Було створено чимало моментів, забиті голи. Наша команда, мабуть, краще виглядала в першому таймі, поки були сили. Краще вибігали в атаку. Після першого голу було ще кілька ситуацій, які, якби ми використали, то могла бути несподіванка.

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У другому таймі була вимушена заміна, ми трохи перебудувалися. І враховуючи, що у нас невелика лавка запасних, і в більшості випадків заміни не підсилюють гру, то це також впливає.

Ми забули про установку при стандартах. Не будемо називати прізвища. До того ж, хлопці говорять, що взагалі не було кутового, після якого нам забили. Я подякував хлопцям за гру. Наскільки можливо – вони тримали структуру гри. Адже навіть на доданих хвилинах у нас була ситуація, коли після нашого кутового захисник Динамо вибив м'яч з порожніх воріт.

Ви можете це сприйняти по-своєму, та думаю, що сьогодні справедливим для нас був би нічийний результат. Чи буду працювати в наступному сезоні та чи буде команда існувати? Це питання до керівників. Один з керівників був на грі, вона йому сподобалася. Де можна побачити нашого президента? Я не буду відповідати на це питання.

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Наші гравці багато лежать на газоні? Чемпіонат України відрізняється від бразильського чи португальського. Тут повинні грати сильні гравці, фізично підготовлені та витривалі. У нас трохи інший менталітет. Я думаю, що у них він з часом зміниться", – сказав Блавацький на прес-конференції після матчу з Динамо.