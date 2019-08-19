Блавацький – про поразку від Шахтаря: Сьогодні тільки наприкінці гри арбітр почав об’єктивно свистіти

Головний тренер ФК Львів Богдан Блавацький поділився враженнями після матчу 4-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:2).

"Наприкінці попереднього чемпіонату ми грали з Шахтарем. Вони вже були чемпіонами, ми – на 6 місці, і нікому та гра вже нічого не давала. Ми грали практично юнаками, у нас було багато гравців на картках та травмованих. За рахунку 0:0 чистий 11-метровий не дали за фол проти Педро. Ми зробили суддівський аналіз після гри. Ви розумієте, до чого я веду.

Львів – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Сьогодні тільки наприкінці гри арбітр почав об’єктивно свистіти. Шахтар – чемпіон і на голову сильніший за Львів. І командно, і індивідуально. І якби ми повністю виконали установку, ми могли б розраховувати хоча б на нічийний результат. Навіщо їм ще симпатизувати у спірних моментах? Наприклад, коли у наші ворота дають 11-метровий. Згодом фол проти Шини, фол проти Пернамбуко у другому таймі. В один бік дають картки, в інший – не дають картки.

Аналіз гри дуже простий – психологія. Можна програти гідно. Вчора, наприклад, грав дубль. Програли 1:2, але створили чимало моментів, і гра усім сподобалася. Атакуйте агресивніше, дотримуйтеся тієї установки, яку ми запланували до матчу. А вона була простою: гра мала відбуватися між центральною лінією і нашим штрафним майданчиком. Ми грали у три опорних хавбеки сьогодні. Десь трішки більше переживали за фланги, але до пропущеного м’яча вони справлялися зі своїм завданням. Завдання не виконали три опорні півзахисники, які мали страхувати ці фланги та перехоплювати м’ячі.

Ну і це вже третя гра, коли одного й того ж гравця ми змінюємо у перерві. Це вже забагато. У другому таймі заграли трішки агресивніше, і виявилося, що і Шахтар можна змусити помилятися. Наші хлопці можуть грати по-іншому. Більш атакувально, більш дисципліновано. Коли команда чітко виконує установку і встигає перебудовуватися у захисті, то варіант забитого м’яча для суперника – лише стандарт. От вони його і виконали. А потім ви все бачили.

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Ми не опускаємо рук. Футбольні люди розуміють, що у нас з’явилося "зерно" у Полтаві. Від матчу до матчу ми повинні додавати. Трішки менше помилок позаду, і я впевнений, що наша лінія атаки спроможна забивати м’ячі. Сьогодні ми мали усього кілька нагод в атаці, але грали проти чемпіона. Чекали трохи більшого. Але у матчах з іншими суперниками, я думаю, що дамо раду", – цитує Блавацького прес-служба Львова.