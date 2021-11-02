Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер і екс-очільник УЄФА Мішель Платіні незабаром постануть перед судом.

Офіс генерального прокурора Швейцарії звинувачує Блаттера і Платіні у шахрайстві на понад 2 млн доларів, повідомляє Reuters.

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Колишньому президенту ФІФА приписують шахрайство, привласнення і злочинну безгосподарність, а також підробку документів. Екс-очільнику УЄФА висунули схожі обвинувачення у корупції.

Все через переказ у 2011 році 2 млн євро Мішелю з рахунків ФІФА. Міжнародна організація футболу у 2019-му подала позови щодо повернення коштів і проведення розслідування. Наразі і Блаттер, і Платіні свою провину заперечують.

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