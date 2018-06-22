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Блаттер вважає, що Росія буде ідеальною країною, яка організовує чемпіонат світу

15 червня 00:30 377 Читать на русском
Блаттер вважає, що Росія буде ідеальною країною, яка організовує чемпіонат світу
Йозеф Блаттер / Фото: ФІФА

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер не шкодує компліментів на адресу Росії.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер прокоментував перемогу збірної Росії над Саудівською Аравією (5:0).

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"Вітаю з початком чемпіонату світу. Вражаюча перемога: 5:0. Росія буде ідеальною країною – організатором чемпіонату і отримає заслужену повагу на міжнародному рівні", – написав Блаттер на своїй сторінці в твіттері.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Йозеф Блаттер
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