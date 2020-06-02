Блаттер – про реформи Інфантіно у ФІФА: Він хоче втричі більше грошей, у нього манія величі

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер розкритикував нинішнього главу організації Джанні Інфантіно.

"Здавалося, що Інфантіно прагнув розчистити собі шлях до президентської посади. Він хоче перетворити футбол на величезну грошову машину. Він хоче, щоб все було більшим. Чемпіонат світу розширено до 48 команд, проект Goal перейменований, тому що він хоче в три рази більше грошей. Великий клубний чемпіонат світу з 24 командами, збільшення кількості учасників жіночого чемпіонату світу з 24 до 32. Це неможливо, занадто складно усвідомити.

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Інфантіно грає сам із собою, тому що зациклений на собі. Він перетворився на людину, яка страждає на манію величі. У своїй зарозумілості він більше не спілкується з президентами футбольних асоціацій. Він робить це тільки з главами держав", – цитує Блаттера Daily Mail з посиланням на Keystone-ATS.

Нагадаємо, Зепп Блаттер був президентом ФІФА з 1998-го по 2015-й, після чого його відсторонили від футболу через корупційні скандали, пов'язані з вибором країн-господарів ЧС-2018 (Росія) та ЧС-2022 (Катар). У 2016 році організацію очолив Джанні Інфантіно.

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