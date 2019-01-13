Блащиковскі пожертвує Віслі 300 тисяч євро та готовий грати за команду безкоштовно – вчинок дня

Відомий польський хавбек Якуб Блащиковскі відзначився зворушливим вчинком. 33-річний гравець збірної Польщі готовий допомогти краківській Віслі, у якої серйозні фінансові проблеми.

Легендарна для Польщі Вісла зіткнулась із серйозними фінансовими проблемами. Клуб вже у січні ризикує втратити ліцензію на участь у чемпіонаті Польщі через фінансові заборгованості.

Вісла може бути знята з чемпіонату Польщі через фінансові проблеми – невідомо, хто власник клубу

На допомогу клубу прийшов Блащиковскі, який захищав кольори Вісли з 2005 по 2007 рік, після чого перейшов у Борусію Д. 33-річний поляк разом ще з двома колегами пожертвують клубу по 310 тисяч євро, повідомляє Kicker.

Варто відзначити, що минулого року Куба вже позичав клубу приблизно таку ж суму, відмовившись від отримання відсотків за позикою.

Більше того – Блащиковскі, який нещодавно став вільним агентом, готовий виступати за команду абсолютно безкоштовно. Хавбек вже тренується разом з першою командою.

Після 20 турів краківська команда посідає 8 позицію в чемпіонаті Польщі.