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Блащиковскі покинув Вольфсбург та став вільним агентом

4 січня 08:00 0 Читать на русском
Блащиковскі покинув Вольфсбург та став вільним агентом
Якуб Блащиковскі / Соцмережі

Польський хавбек Якуб Блащиковскі покинув німецький Вольфсбург.

Вольфсбург та Якуб Блащиковскі вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний твіттер німецького клубу. Зараз польський хавбек перебуває на батьківщині, де знаходиться у пошуках нового клубу.

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Польський хавбек відомий своїми виступами за дортмундську Борусію, де він грав впродовж 2007-2016 років. У складі "джмелів" поляк двічі ставав чемпіоном Німеччини.

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У цьому сезоні Блащиковскі майже не з’являвся на полі, провівши 19 хвилин у 2-х матчах.

Теги
Якуб Блащиковскі Якуб Блащиковскі Вольфсбург Вольфсбург Німеччина
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