Блащиковскі підписав контракт з Віслою і отримуватиме мінімальну зарплату, яку віддасть у дитячі будинки

Польський півзахисник Якуб Блащиковскі повернувся на батьківщину і виступатиме за Віслу, яка переживає фінансові труднощі.

Якуб Блащиковскі уклав угоду з краківською Віслою терміном на півроку, повідомляє Onet.pl.

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Поляк отримуватиме на батьківщині мінімальну зарплату 500 злотих (приблизно 125 євро), яку перерахує на допомогу дитячим будинкам.

Вісла наразі переживає величезні фінансові труднощі через махінації в керівництві (офіційно клубом керують у 5 країнах) і ризикує втратити атестат на виступ в Екстраклясі.

Куба вже виступав у складі Вісли з 2005 по 2007 роки, звідки перейшов у Борусію Д.