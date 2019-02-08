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Блащиковскі підписав контракт з Віслою і отримуватиме мінімальну зарплату, яку віддасть у дитячі будинки

12:54 374 Читать на русском
Блащиковскі підписав контракт з Віслою і отримуватиме мінімальну зарплату, яку віддасть у дитячі будинки
Якуб Блащиковскі / Pressfocus

Польський півзахисник Якуб Блащиковскі повернувся на батьківщину і виступатиме за Віслу, яка переживає фінансові труднощі.

Якуб Блащиковскі уклав угоду з краківською Віслою терміном на півроку, повідомляє Onet.pl.

Вісла може бути знята з чемпіонату Польщі через фінансові проблеми – невідомо, хто власник клубу

Поляк отримуватиме на батьківщині мінімальну зарплату 500 злотих (приблизно 125 євро), яку перерахує на допомогу дитячим будинкам.

Вісла наразі переживає величезні фінансові труднощі через махінації в керівництві (офіційно клубом керують у 5 країнах) і ризикує втратити атестат на виступ в Екстраклясі.

Куба вже виступав у складі Вісли з 2005 по 2007 роки, звідки перейшов у Борусію Д.

Теги
Світ Трансфери Вісла Краків Вісла Краків Якуб Блащиковскі Якуб Блащиковскі
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