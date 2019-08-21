Бланко Лещук зацікавив Расінг – переходу перешкоджає вагомий фактор

Іспанський Расінг прагне підсилитися нападником Шахтаря Густаво Бланко Лещуком. Втім, представнику Сегунди буде важко підписати аргентинського форварда.

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук потрапив у сферу зацікавлень Расінга. Представник Сегунди налаштований взяти 27-річного аргентинця українського походження в оренду. Саме це є суттєвою перепоною трансферу – Шахтар готовий вислухати виключно варіант з продажем нападника, контракт якого чинний до літа 2020 року.

Бланко Лещук може повернутись у Сегунду, але не в Малагу

Крім того, проблемою для Расінга може стати зарплатня Бланко Лещука, яка складає близько 800 тисяч євро щорічно, повідомляє Sport.ua.

Сезон 2018/19 аргентинець відіграв на правах оренди у складі Малаги – зіграв 42 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 7 асистів. "Анчоуси" хотіли залишити форварда у своєму складі, але не досягли згоди з Шахтарем.

Влітку цього року Бланко Лещук повернувся до лав "гірників" та вже встиг віддати 1 асист у матчі проти Олександрії.

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