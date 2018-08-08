Бланко Лещук став гравцем Малаги

Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в Малазі.

Малага орендувала нападника Шахтаря Густаво Бланко Лещука. Угода розрахована на сезон 2018/19, інформує офіційний сайт іспанського клубу.

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26-річний аргентинець буде представлений у четвер після проходження медогляду.

Про інтерес Малаги до екс-форварда львівських Карпат повідомлялося кілька днів тому. Перед цим в послугах аргентинського форварда був зацікавлений хіхонський Спортінг та Маріуполь.

Малага за підсумками сезону 2017/18 вилетіла з Прімери.

Контракт аргентинця з Шахтарем чинний ще 2 роки. У донецький клуб Бланко Лещук перейшов на початку 2017 року з Карпат.