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Бланко Лещук став гравцем Малаги

16:36 1224 Читать на русском
Бланко Лещук став гравцем Малаги
Густаво Бланко Лещук / фото: ФК Малага

Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в Малазі.

Малага орендувала нападника Шахтаря Густаво Бланко Лещука. Угода розрахована на сезон 2018/19, інформує офіційний сайт іспанського клубу.

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26-річний аргентинець буде представлений у четвер після проходження медогляду.

Про інтерес Малаги до екс-форварда львівських Карпат повідомлялося кілька днів тому. Перед цим в послугах аргентинського форварда був зацікавлений хіхонський Спортінг та Маріуполь.

Малага за підсумками сезону 2017/18 вилетіла з Прімери.

Контракт аргентинця з Шахтарем чинний ще 2 роки. У донецький клуб Бланко Лещук перейшов на початку 2017 року з Карпат.

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