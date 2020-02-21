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Бланко Лещук розповів, як йому допомогла робота під керівництвом Фонсеки у Шахтарі

15:06 401 Читать на русском
Бланко Лещук розповів, як йому допомогла робота під керівництвом Фонсеки у Шахтарі
Густаво Бланко Лещук / Getty images

Форвард турецького Антальяспора Густаво Бланко Лещук пригадав про період виступів за донецький Шахтар.

"Перехід до Шахтаря – це був дуже хороший крок у моїй кар'єрі. Мені пощастило попрацювати під керівництвом головного тренера Паулу Фонсеки і його помічників. З ними мій стиль гри і розуміння футболу серйозно покращилися.

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Я намагаюся ставати кращим кожного дня, приймаючи поради від великих тренерів", – сказав Лещук у коментарі Diario Uno.

Нагадаємо, аргентинець з українським корінням перейшов у Шахтар в січні 2017. За півтора року у донецькому клубі Бланко Лещук провів за "гірників" 33 матчі, в яких забив 8 голів та віддав 3 асисти. Сезон 2018/19 Густаво провів у оренді в іспанській Малазі, а минулого літа підписав повноцінний контракт із турецьким Антальяспором.

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