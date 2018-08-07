Бланко Лещук проходить медогляд в Малазі, – AS

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Славія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
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Челсі узгодив рекордний трансфер Кепи, Куртуа піде в РеалАнглія — 19:32 3092
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Ліга чемпіонів, кваліфікація: Астана Григорчука поступилася Динамо ЗагребЛіга чемпіонів — 18:50 1257
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Зворотній відлік в АПЛ: топ-5 гравців, які можуть підірвати ринок та нестерпні 72 години для ЛунінаСвіт — 18:07 2507
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Дівчина дня: секс-бомба з Праги – вболіватиме проти Динамо, раділа голу після ляпу Пятова і підтримує РеалЛіга чемпіонів — 16:10 3237
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