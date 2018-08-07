Бланко Лещук проходить медогляд в Малазі, – AS

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук близький до переходу в іспанську Малагу.

Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук невдовзі стане гравцем Малаги, повідомляє AS.

За інформацією видання, сьогодні аргентинець прибув в Іспанію, де повинен пройти медогляд та підписати контракт з Малагою. Зазначається, що після непростих переговорів "гірники" погодилися віддати футболіста в оренду.

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Про інтерес Малаги до Бланко Лещука повідомлялося кілька днів тому. Перед цим в послугах аргентинського форварда був зацікавлений хіхонський Спортінг.