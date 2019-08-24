Бланко Лещук перейшов в Антальяспор

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук продовжить кар'єру в Туреччині.

Антальяспор на своєму офіційному сайті повідомив про перехід аргентинського нападника Густаво Бланко Лещука. Контракт розрахований на 4 роки.

Кайоде провально дебютував за Газішехір розгромною поразкою від Фенербахче

Раніше повідомлялось, що футболіст хотів повернутись у Малагу, у складі якої провів сезон 2018/19 на правах оренди, забивши 9 голів. Сезон 2019/20 розпочав у складі Шахтаря, зігравши 2 матчі і віддавши асист.

Раніше "гірники" відправили у Туреччину іншого свого нападника – Оларенваджу Кайоде. Нігерієць на правах оренди захищає кольори команди Газішехір.

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