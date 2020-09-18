Бланко Лещук перейшов в Ов'єдо на правах оренди, інформує офіційний сайт клубу. Угода з іспанцями розрахована на рік з обов'язковим викупом у разі підвищення клубу в Ла Лігу.

Іспанський клуб відмовився від послуг екс-захисника Карпат

Аргентинець минулий сезон провів в Антальяспорі, куди перебрався із Шахтаря. У кампанії 2019/20 Густаво зіграв за турків 31 матч у всіх турнірах, відзначився п'ятьма голами та двома асистами. Також Бланко Лещук виступав за Анжи, Карпати, Малагу та деякі аргентинські клуби.

Іспанський Ов'єдо добре відомий нашому вболівальнику, адже там минулий сезон в оренді проводив голкіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін.

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