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Бланко Лещук не допоміг Малазі в першому півфіналі плей-офф за путівку в Прімеру з Депортіво

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Бланко Лещук не допоміг Малазі в першому півфіналі плей-офф за путівку в Прімеру з Депортіво
Радість гравців Депортіво / Marca

Депортіво з Ла-Коруньї переграв Малагу (4:2) у першому матчі 1/2 фіналу плей-офф за місце в іспанській Ла Лізі на наступний сезон.

Іспанія, плей-офф за місце в Ла Лізі

1/2 фіналу, перший матч

Депортіво – Малага – 4:2

Голи: Фернандес, 21 (пенальті), 63, Педро, 56, Борха, 78 – Ернандес, 18, Онтіверос, 37

Першими рахунок відкрили гравці Малаги, коли Ернандес на 18-й хвилині головою вдало замкнув навіс із лівого флангу. Та вже за три хвилини Фернандес впевнено реалізував пенальті та відновив паритет. Однак, на перерву лідерами пішли "анчоуси". Це Онтіверос неймовірним діагональним ударом наче з гармати відправив м'яч у верхній кут.

Та в другому таймі Депор спромігся на камбек. Спочатку Педро вчасно зреагував на простріл зліва, а Фернандес оформив дубль, коли влучно пробив головою майже з лінії воріт. Крапку в поєдинку на 78-й хвилині поставив Борха, який несподівано для кіпера Малаги пробив у ближню шістку з кута штрафного майданчика. Отже, 4:2 – на користь Депортіво.

Відзначимо, що форвард гостей Густаво Бланко Лещук провів на полі всі 90 хвилин, а ще одна колишня зірка УПЛ Євген Селезньов вкотре не потрапив до заявки.

Матч-відповідь на Ла Росаледі відбудеться 15 червня. Натомість у четвер відбудеться другий півфінал, у якому Альбасете українця Романа Зозулі зіграє проти Мальорки на виїзді.

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Депортіво Депортіво Малага Малага Іспанія Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Сегунда
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