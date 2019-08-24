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Бланко Лещук може перейти в Антальяспор

13:40 499 Читать на русском
Бланко Лещук може перейти в Антальяспор
Густаво Бланко Лещук / Фото ФК Шахтар

У аргентинського форварда з'явився ще один варіант продовження кар'єри.

Антальяспор близький до підписання Густаво Бланко Лещука, повідомляє Ajansspor.

Каштру неоднозначно прокоментував чутки про відхід Бланко Лещука

Турецький клуб вже провів переговори з Шахтарем, сам гравець також не проти трансферу. Минулий сезон аргентинець провів у складі Малаги, а цього літа чемпіон України залишив його у себе. Однак, навіть з приходом нового тренера Бланко Лещук не отримав стабільного місця в старті "гірників".

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До слова, у сезоні 2018/19 Антальяспор посів сьому сходинку турецької Суперліги.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Антальяспор Антальяспор
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