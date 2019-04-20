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Бланко Лещук асистом допоміг Малазі розгромити Алькоркон – Селезньов знову опинився поза заявкою

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Бланко Лещук асистом допоміг Малазі розгромити Алькоркон – Селезньов знову опинився поза заявкою
Алькоркон – Малага – 1:4

Малага здобула впевнену перемогу над Алькорконом в матчі 35-го туру Сегунди

Сегунда, 35 тур

Алькоркон – Малага – 1:4

Голи: Муньйос, 45 (п) – Онтіверос, 21, 71, Адріан, 28, Сантуш 53

Малага здобула дебютну перемогу під керівництвом Віктора Санчеса. "Анчоуси" легко розібралися із середняком Сегунди Алькорконом, який спромігся лише на гол із пенальті.

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Бланко Лещук вийшов у стартовому складі та відзначився результативною передачею на Сантуша. А от Євгену Селезньову зміна тренера не допомогла. Українець вже у третьому матчі поспіль опинився поза заявкою.

Після цього матчу Малага набрала 58 очок і тепер всього на 2 пункти відстає від другого місця, яке посідає Альбасете Романа Зозулі, і яке дає можливість напряму піднятися у Прімеру.

Теги
Сегунда Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Іспанія Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук
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