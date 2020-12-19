Титулований фахівець офіційно став головним тренером Аль-Райяна. Його асистентом буде Франк Пассі, повідомляє прес-служба катарського клубу.

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Додамо, що 8-разовий чемпіон "Ліги зірок" наразі розташовується на 6-му місці в турнірній таблиці, всього в лізі бере участь 12 колективів. Лише вчора Аль-Райян відкрив новий стадіон, на якому також будуть проводитися матчі ЧС-2022.

Нагадаємо, Лоран розпочав тренерську кар'єру у Бордо у 2007 році, з яким став чемпіоном Франції в сезоні 2008/09. З 2010 по 2012 рік працював зі збірною Франції. Останнім клубом Блана був ПСЖ, який він покинув у 2016-му – з парижанами тренер вигравав Лігу 1 три роки поспіль.

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