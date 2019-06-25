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Блан може очолити Ньюкасл

12:10 315 Читать на русском
Блан може очолити Ньюкасл
Лоран Блан / Фото Football365

Ньюкасл активно шукає нового наставника серед іменитих представників тренерського цеху.

Керівництво Ньюкасла має намір запросити в тренерське крісло Лорана Блана, повідомляє The Mirror.

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На цій посаді французький фахівець може замінити Рафаеля Бенітеса, який не став продовжувати контракт із "сороками".

Останнім місцем роботи 53-річного Блана був ПСЖ. Наставника звільнили у 2016-му після трьох років роботи у клубі. Також у доробку тренера робота біля керма збірної Франції у 2010-2012 роках.

За підсумками минулого сезону АПЛ Ньюкасл фінішував на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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Англія Лоран Блан Лоран Блан Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Ньюкасл Ньюкасл
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