Блан може очолити Ньюкасл

Ньюкасл активно шукає нового наставника серед іменитих представників тренерського цеху.

Керівництво Ньюкасла має намір запросити в тренерське крісло Лорана Блана, повідомляє The Mirror.

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На цій посаді французький фахівець може замінити Рафаеля Бенітеса, який не став продовжувати контракт із "сороками".

Останнім місцем роботи 53-річного Блана був ПСЖ. Наставника звільнили у 2016-му після трьох років роботи у клубі. Також у доробку тренера робота біля керма збірної Франції у 2010-2012 роках.

За підсумками минулого сезону АПЛ Ньюкасл фінішував на 8-й сходинці турнірної таблиці.

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