"Благословення від священика отримали. Хтось помолився і поїхав додому. Це займає 10 хвилин часу.

Верес відзаявив Шестакова

Ми розраховуємо, звичайно, на перемогу. У нас важкий суперник. Команда, яка дуже добре захищається – практично 10 футболістів працюють на оборону. Буде дуже важко розкрити такий насичений захист, але у нас є задумки.

Я сподіваюся, що футболісти вийдуть і сконцентровано відпрацюють з першої і до останньої хвилини. Головне – відсоток реалізації гольових моментів. Може, їх і не буде багато. Сподіваюся на майстерність своїх гравців, вірю в них і сподіваюся, що буде перемога.

У Гегедоша, напевно, буде подвійна мотивація – грає проти своєї колишньої команди. Сподіваюся, він покаже свій найкращий футбол", – сказав Вірт у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, поєдинок між Вересом та Минаєм відбудеться вже сьогодні, 21 серпня. Початок зустрічі о 17:00.

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