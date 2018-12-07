Благодійний турнір "Кубок Захисника" втретє пройде в Києві

7 грудня з нагоди відзначення Дня Збройних сил України відбудеться третій благодійний турнір із міні-футболу "Кубок Захисника" (початок о 15.00).

У ньому братимуть участь команда Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, команда Військового інституту КНУ ім. Т. Г. Шевченка, збірна журналістів України та команда Департаменту патрульної поліції.

Організатори: Федерація футболу України, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут та ІА "Центр новин".

Основна мета благодійного турніру: реалізація соціальних ініціатив, спрямованих на реабілітацію військовослужбовців, які захищають цілісність України в зоні бойових дій на сході нашої держави.

Місце проведення: м. Київ, вул. Московська, 45/1. Акредитація для ЗМІ за телефоном 093 129 71 40 або [email protected]

Довідка: Кубок Захисника – щорічний турнір, який об’єднав між собою військових, учасників АТО, політиків та журналістів для допомоги дітям-переселенцям зі сходу України.

22 жовтня 2016 року на стадіоні "Локомотив" відбувся перший благодійний футбольний турнір "Кубок Захисника". У фіналі в серії пенальті збірна журналістів поступилася команді полку "Дніпро-1", який виграв Кубок Захисника-2016.

24 червня 2017 року відбувся Суперкубок Захисника між переможцем Кубку Ліги АТО, ФК "Зеніт" (Золотоноша), та переможцем Кубку Захисника-2016 – командою полку "Дніпро-1" (Дніпро). Суперкубок Захисника виборола команда з міста Золотоноша.

20 жовтня 2017 року відбувся другий футбольний турнір "Кубок Захисника", в якому взяли участь шість команд. У фіналі з мінімальним рахунком команда Повітряних сил ЗСУ перемогла ФК "Президентський полк".

Партнери і спонсори турніру: група компаній "Сталекс" та корпорація "Оболонь" і ФК "Оболонь-Бровар".