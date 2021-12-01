Хорхе Мессі лаконічно відреагував на критику на адресу форварда збірної Аргентини і ПСЖ.

Після церемонії вручення найпрестижнішої індивідувальної нагороди року на 34-річного футболіста і France Football вилилось чимало критики.

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Хорхе Мессі, батько і агент Ліонеля, у своєму Instagram відповів усім хейтерам. "Бла-бла-бла... Продовжуйте", – написав він, додавши фото свого сина зі сьомим "Золотим м'ячем".

Зауважимо, окрім Лео, одним із головних претендентів на нагороду ще вважали форварда Баварії і збірної Польщі Роберта Лєвандовскі.

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