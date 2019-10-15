"Бл**ь, подивися на повторі", – Степаненко розповів про суперечку з арбітром матчу Україна – Португалія

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів, як пояснював арбітру Ентоні Тейлору, що в моменті з першою жовтою фолив не він, а Роман Яремчук.

"Кажу: "Це Яремчук сфолив". Рома теж: "Це я сфолив". Арбітр каже: "Ні, це був ти". Я до нього вже у перерві підходжу і кажу: "Це був не я, подивишся на повторі". А він каже: "Це був ти". А я йому: "Бл**ь, подивися на повторі", – сказав Степаненко.

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Нагадаємо, що хавбек "синьо-жовтих" в матчі проти збірної Португалії в рамках кваліфікації на Євро-2020 заробив вилучення, отримавши дві жовті картки.

Хавбек отримав перший "гірчичник", збивши Моутінью в центрі поля. Втім, як показав повтор, по ногах португальця дійсно вдарив Роман Яремчук, а не Степаненко, проте Ентоні Тейлор виявився непохитним у своєму рішенні.

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