У лютому 2023 року Центр відповідальної гри під егідою МОЗ України та за підтримки головного мецената FAVBET ініціював перше в Україні масштабне дослідження ігрової залежності. Його мета – сформувати психологічні портрети гравців та на їхній основі розробити методологічні рекомендації щодо запобігання ігрової залежності як для державних органів, так і безпосередньо для операторів азартних ігор.

Протягом двох місяців дослідження та анкетування українських гравців команда проєкту визначила кілька важливих маркерів у сфері запобігання залежності, які вже зараз потребують уваги суспільства.

Захисники України отримали 95 авто за сприяння Favbet Foundation

Про них організатори дослідження говорили 4 квітня під час пресконференції "Важливе про запобігання залежності від азартних ігор та як отримати своєчасну допомогу", що пройшла на платформі інформаційного агентства "Укрінформ".

На думку учасників конференції, робота із запобігання ігровій залежності має вестись одночасно у двох напрямах. Перший – це виявлення проблемної поведінки ще до того, як вона переросте у залежність, другий – створення ефективного "маршруту допомоги" для патологічних гравців.

За словами директорки Департаменту медичних послуг МОЗ України Олександри Машкевич, вже зараз в Україні гравці з ігровою залежністю мають змогу абсолютно безкоштовно звертатись по допомогу до лікувальних закладів відповідно до Програми медичних гарантій, що працює з 1 квітня 2020 року. Сюди входить як стаціонарне, так і амбулаторне лікування, прийом у лікаря-психіатра. Крім цього, починаючи з минулого року, пацієнтам доступна психологічна підтримка на первинному рівні медичної допомоги, тобто з проблемою можна звертатись до сімейних лікарів.

Директорка Департаменту медичних послуг МОЗ України Олександра Машкевич

Також Олександра Машкевич наголосила, що МОЗ вже працює над розробкою стандартів та протоколів, які буде представлено на громадські обговорення.

Про нормативну сторону запобігання ігровій залежності говорив і голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий:

"Серед основних завдань Комісії – не лише розвиток економіки, але й захист прав гравців та застереження будь-яких негативних наслідків азартних ігор.Саме на це була націлена наша робота протягом 2021-22 років. Було створено порядок формування і ведення Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів, були затверджені принципи відповідальної гри, вимоги щодо боротьби з ігровою залежністю".

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий

Іван Рудий також зазначив, що КРАІЛ для зручності гравців має безкоштовну гарячу лінію, а на сайті Комісії є перелік легальних гральних закладів, що дотримуються принципів відповідальної гри та дбають про безпеку гравців. Також Голова Комісії нагадав, що кожен громадянин України, якому виповнився 21 рік, може звернутись до КРАІЛ та внести себе в Реєстр, щоб на певний час обмежити собі доступ до азартних ігор. Це ж саме можуть зробити й близькі родичі гравця, який має ознаки патологічної залежності.

Представник ГС "Центр відповідальної гри", професор та медичний психолог Костянтин Аймедов наголосив, що одним з найбільш важливих заходів в протидії ігровій залежності є раннє виявлення її перших ознак. Саме тому вже зараз Центр працює над розробкою низки порад для гравців та їхніх близьких, які доопрацьовуватимуться за результатами дослідження.

Професор та медичний психолог Костянтин Аймедов

За словами психолога, саме родичі гравців є першою ланкою у виявленні ознак проблемної залежності, особливо сьогодні, коли азартні ігри переміщуються в онлайн. Також Костянтин Аймедов зазначив, що вкрай важливо розвивати культуру відповідальної гри та побороти стигму щодо звернення до психіатрів, адже саме вони здатні надати найбільш ефективну допомогу в подоланні залежності.

Про ігрову культуру говорила й інша представниця Центру, докторка юридичних наук, доцентка Зоряна Топорецька. Вона зауважила, що культуру відповідального ставлення до азартних ігор треба формувати з молодого віку, зі школи, та додала, що зараз курс "Основи здоров’я" шкільної програми містить інформацію про шкоду алкоголю, тютюну та наркотиків, однак оминає небезпеку азартних ігор.

Докторка юридичних наук, доцентка Зоряна Топорецька

За словами юристки, держава, суспільство та бізнес мають зараз об'єднати зусилля у профілактиці ігрової залежності, тому що "завжди краще попередити хворобу, ніж лікувати її". Спираючись на дослідження, в Україні має бути створена універсальна стратегія або програма запобігання ігровій залежності, яка інформуватиме суспільство про ризики і небезпеки азартних ігор, шляхи вирішення проблем, а також слугуватиме методичним матеріалом для вчителів, психологів, працівників гральних закладів.

Директорка з розвитку бізнесу Vbet Ярослава Ісаєнко зазначила, що легальним компаніям галузі важливо усвідомлювати свою роль у побудові культури азартних розваг та слідкувати за дотриманнями правил відповідальної гри в тому й числі й на рівні персоналу: "Знання принципів відповідальної гри є обов’язковою вимогою для роботи у нашій компанії. Більше того, люди, які працюють з клієнтами, навіть здають спеціальний екзамен".

Директорка з розвитку бізнесу Vbet Ярослава Ісаєнко

Про місце бізнесу в системній роботі по запобіганню ігрової залежності говорила й PR-директорка FAVBET Ксенія Тюрікова: "Підвищення соціальної відповідальності великих гемблінгових компаній є глобальним трендом, який ми спостерігаємо на прикладі Великої Британії, США, Німеччини та інших країн. Як відповідальний оператор азартних ігор, FAVBET прагне забезпечити максимальний комфорт та безпеку гравців, саме тому ми підтримали це дослідження та першими відкрили наші заклади для фахівців проєкту".

PR-директорка FAVBET Ксенія Тюрікова

За словами Ксенії Тюрікової, висновки та рекомендації, створені за підсумками дослідження, буду ретельно опрацьовані компанією та знайдуть відображення у низці продуктів для профілактики ігроманії як на рівні бізнесу, так і серед гравців. В тому числі у FAVBET розглядають застосування штучного інтелекту для виявлення ознак залежності навіть в онлайн-просторі.

Публікація результатів дослідження запланована на липень 2023 року. Втім, вже зараз всі задіяні сторони налагодили діалог щодо подальших кроків та працюють над низкою спільних ініціатив. "Суспільство, бізнес і держава об’єднуються разом щоб формувати відповідальне відношення до гри і формувати культуру азартної гри", — наголосила керівниця ГС "Центр відповідальної гри" Марина Слободніченко.

Керівниця Responsible Gambling Center Марина Слободніченко

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 із змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.