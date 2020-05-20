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"Біжу, а в голові бабусі": капітан Ворскли пригадав співпрацю з Павловим

06:30 465 Читать на русском
"Біжу, а в голові бабусі": капітан Ворскли пригадав співпрацю з Павловим
Микола Павлов / Фото з відкритих джерел

Лідер полтавського клубу Володимир Чеснаков розповів про надвиснажливі тренування під керівництвом Миколи Павлова.

"Якось ми були на зборах в Ялті – там є знаменита Царська стежина. Ми повинні були бігти по ній. Микола Петрович сказав, що п'ятірка перших отримає по 100 чи 200 доларів, а останні п'ять – заплатять по 100 доларів.

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Я порахував, що є бабусі, у яких пенсії менші, вони на ці гроші живуть цілий місяць. Я біжу, важко через перепади, а в голові бабусі... Він вчив нас жити і бути справжніми людьми. За це я йому хочу подякувати", – сказав Чеснаков у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, напередодні 31-річний капітан полтавського клубу продовжив свою співпрацю з Ворсклою, підписавши новий контракт за схемою 1+1, а Павлов тренував Ворсклу з 2008 по 2012 роки.

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Теги
футбольні фінанси Микола Павлов Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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