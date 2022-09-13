"Бийте його, ламайте": гравці Мальорки влаштували полювання на Вінісіуса, але зірка Реала провокував першим
Вінгер Реала Жуніор Вінісіус мав гарячі зіткнення у матчі чемпіонату Іспанії проти Мальорки (4:1).
У перерві бразилець скаржився Начо на головного тренера острів'ян Хав'єра Агірре, який дав вказівку підопічним: "Бийте його, ламайте". Вінісіус навіть підбіг і почав з'ясовувати стосунки з 64-річним фахівцем.
Втім, програма El Larguero з'ясувала, що зірочка Реала сам починав провокувати суперників. 22-річний вінгер зверхньо кричав гравцям Мальорки: "Ви справді думаєте перемогти?". Досвідченіші партнери вже не раз просили Вінісіуса не робити так, щоб не наражати себе на зайвий ризик. Технічний бразилець і так постійно страждає від жорстких дій, а довгий язик ще більше розлючує опонентів.
Цього разу вінгеру все минулося. Реал розгромив Мальорку 4:1, а Вінісіус оформив один з голів.
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