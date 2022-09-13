У перерві бразилець скаржився Начо на головного тренера острів'ян Хав'єра Агірре, який дав вказівку підопічним: "Бийте його, ламайте". Вінісіус навіть підбіг і почав з'ясовувати стосунки з 64-річним фахівцем.

The harrasment Vinícius Jr. suffers from grown men on a football pitch for simply wanted to play football is disgusting. Javier Aguirre was heard by Vini asking his players to break his legs hence why he got mad. Investigate @realmadridpic.twitter.com/4i0s3HUDv0 — Gina (@Serginaoo) September 13, 2022

Втім, програма El Larguero з'ясувала, що зірочка Реала сам починав провокувати суперників. 22-річний вінгер зверхньо кричав гравцям Мальорки: "Ви справді думаєте перемогти?". Досвідченіші партнери вже не раз просили Вінісіуса не робити так, щоб не наражати себе на зайвий ризик. Технічний бразилець і так постійно страждає від жорстких дій, а довгий язик ще більше розлючує опонентів.

Цього разу вінгеру все минулося. Реал розгромив Мальорку 4:1, а Вінісіус оформив один з голів.

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