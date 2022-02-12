Кінцівка поєдинку між Порту і Спортінгом перетворилася на справжнє свавілля.

Відразу після фінального свистка команди, тренери і персонал збилися у величезний натовп ненависті і агресії.

Яскрава битва за португальський трон у відеоогляді матчу Порту – Спортінг – 2:2

Хавбек Спортінга Палінья нишком вдарив кулаком у ніс голкіпера Порту Марчесіна, який прибіг з лави запасних. Традиційний напад люті стався у 38-річного Пепе, а нападник лісабонців Табата штовхнув когось з адміністраторів на газон. Арбітр Жоау Пінейру не встигав ховати червону картку – вилучення отримали Палінья, Марчесін, Пепе і Табата, хоча подальше розслідування може "наздогнати" й інших забіяк.

Якщо згадати про спортивну складову, то нічия дозволила Порту спокійно залишатися на вершині таблиці з відривом у 6 очок від Спортінга.

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