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Бійка Жерсона з партнером: президент Анкарагюджю дав коментар щодо подальшої долі динамівця

13:08 - Читать на русском
Бійка Жерсона з партнером: президент Анкарагюджю дав коментар щодо подальшої долі динамівця
Жерсон Родрігес / Сайт Анкарагюджю

Президент Анкарагюджю Фатіх Мерт відреагував на бійку між Жерсоном Родрігесом та Анте Кулушічем.

"Жерсон – важливий гравець для нас. Втім, він вчинив дуже погано проти свого віце-капітана.

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Наразі він не в нашій команді. Ми намагаємося знайти "золоту середину" вирішення цієї ситуації. Я сподіваюся, що ми знайдемо її. Якщо ж ні, то ми продовжимо без нього", – цитує Мерта Viralspor.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес виступає за Анкарагюджю на правах оренди з київського Динамо. 25-річний форвард встиг провести 11 матчів у чемпіонаті Туреччини, в яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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