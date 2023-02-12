Рейнджерс зустрічався з Партік Тісл на стадії 1/8 фіналу. Поєдинок завершився важкою перемогою гранда з рахунком 3:2, хоча двох голів взагалі не мало бути.

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На 71-й хвилині нападник Малік Тіллман забив другий м'яч "рейнджерів" і спровокував велику сутичку. Гравцям Партік Тісл не сподобалося грубе порушення джентльменських правил з боку 20-річного американця. Перед голом Рейнджерс навмисно вибивав м'яч за межі поля, оскільки один з футболістів потребував допомоги. Суперник хотів спокійно повернути круглого і відновити гру, проте Тіллман чомусь понісся пресингувати, обікрав захисника і забив.

Команди відразу пішли стінка на стінку, а рефері почав роздавати картки. Ситуацію залагодив тренер Рейнджерс Майкл Біл, який наказав підопічним розійтися, дозволивши Партік Тісл зрівняти рахунок. До кінця зустрічі "рейнджери" встигли забити втретє і таки пройшли далі в Кубку.

Ситуація Тіллмана нагадала скандал імені Луїса Адріано, який у 2012 році схожим чином порушив правила фейр-плей в матчі ЛЧ проти Норшелланна. Щоправда, тоді Шахтар не дозволив данцям забити у відповідь, чим накликав величезну хвилю критики футбольної спільноти.

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Malik Tillman gives Rangers the lead in controversial circumstances which infuriates the visitors



Michael Beale then steps in and orders his side to allow Partick Thistle to score #ScottishCup | @ScottishCup pic.twitter.com/iUOtLalNGO — Viaplay Sports UK (@ViaplaySportsUK) February 12, 2023

Гол Луїса Адріано Норшелланну потрапив у топ-10 неспортивних моментів в історії футболу