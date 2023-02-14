Бійка гравців Миная з росіянами: два футболісти Шинника отримали травми – з'явилося відео
Стали відомі додаткові подробиці конфлікту між футболістами Миная і Шинника на зборах у Туреччині.
Ранок 14 лютого почався з приємних новин – стало відомо, що футболісти Миная провели "виховну бесіду"
(простіше кажучи, побили) з представниками російського Шинника в турецькому готелі. Причиною стала невихованість одного російського футболіста, який перебрав з алкоголем і образив жінку-працівницю готелю.
Минай підтвердив бійку з російськими футболістами – офіційна позиція клубу
Журналіст Роман Бебех виклав коротке відео інциденту. Судячи з кадрів, сутичка сталася на одному з поверхів готелю.
Внаслідок бійки, яка тривала 15-20 хвилин, кілька футболістів Шинника отримали тілесні ушкодження. Персонал готелю не постраждав, але викликав поліцію. У нападника російської команди Іллі Грузнова підозри на перелом ребер. Півзахисник Дмитро Самойлов, імовірно, зламав палець. Сьогодні гравці пройдуть медобстеження.
Коли всі розійшлися по номерах, п'яні росіяни побилися ще й між собою. Працівники готелю знову викликали поліцію. Трьох росіян закували в кайданки, а Шинник виселили з готелю раніше запланованого часу, повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.