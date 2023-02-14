Стали відомі додаткові подробиці конфлікту між футболістами Миная і Шинника на зборах у Туреччині.

Ранок 14 лютого почався з приємних новин – стало відомо, що футболісти Миная провели "виховну бесіду" (простіше кажучи, побили) з представниками російського Шинника в турецькому готелі. Причиною стала невихованість одного російського футболіста, який перебрав з алкоголем і образив жінку-працівницю готелю.

Минай підтвердив бійку з російськими футболістами – офіційна позиція клубу

Журналіст Роман Бебех виклав коротке відео інциденту. Судячи з кадрів, сутичка сталася на одному з поверхів готелю.

Як козаки москалів ганяли! Або Минай щимить російський Шинник Це частинка гарячих розбірок у Туреччині. pic.twitter.com/rOA6GwAECp — Роман Бебех (@roman_bebekh) February 14, 2023

Внаслідок бійки, яка тривала 15-20 хвилин, кілька футболістів Шинника отримали тілесні ушкодження. Персонал готелю не постраждав, але викликав поліцію. У нападника російської команди Іллі Грузнова підозри на перелом ребер. Півзахисник Дмитро Самойлов, імовірно, зламав палець. Сьогодні гравці пройдуть медобстеження.

Коли всі розійшлися по номерах, п'яні росіяни побилися ще й між собою. Працівники готелю знову викликали поліцію. Трьох росіян закували в кайданки, а Шинник виселили з готелю раніше запланованого часу, повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.