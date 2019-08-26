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"Бий своїх, щоб чужі боялись": Де Россі брутально ледь не зламав партнера по команді

19:37 202 Читать на русском
"Бий своїх, щоб чужі боялись": Де Россі брутально ледь не зламав партнера по команді
Даніеле Де Россі / Фото Бока Хуніорс

Легендарний Даніеле Де Россі продовжує запалювати в чемпіонаті Аргентини.

В рамках 4-го туру чемпіонату Аргентини Бока Хуніорс на виїзді здолала Банфілд (1:0) та зуміла закріпитись на першій сходинці турнірної таблиці.

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Моторошний епізод трапився на 26-хвилині поєдинку. Зірковий новачок гостей Даніеле Де Россі, намагаючись дістати м'яч, "заїхав" ногою у живіт своєму партнеру по команді. На щастя, обійшлось без жертв.

Нагадаємо, після 17-річної кар'єри у Ромі 36-річний хавбек влітку перебрався до табору Бока Хуніорс.

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